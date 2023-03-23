Из числа тех, что есть в войсках в адекватных количествах, надо понимать.

Украина сейчас стала фактически полигоном для реальных боевых испытаний самой разной техники, причём в таком качестве территорию страны используют как «партнёры» с Запада, так и Россия. Всё это звучит сверхцинично, но такова страшная реальность, и её надо уметь принимать. Современные российские танки Т-90М «Прорыв» участвуют в операции на Украине уже на протяжении многих месяцев, и у военных уже накопился багаж знаний об их возможностях в условиях реальных боевых действий. Очевидно, ссылаясь на них, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «Прорывы» лучшими танками в мире.

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По словам Медведева, Т-90М «Прорыв» по тактико-техническим характеристикам превосходят и немецкие Leopard, и английские Challenger, и американские Abrams. «Прорывы», продолжил Медведев, отличаются манёвренностью, скоростью и в целом успешной работой в боевых условиях.

Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией основного боевого танка Т-90. Разработка данного танка началась в 2010-х, а публике впервые он был представлен в 2018 году. Активное производство «Прорывов» началось в 2020 году, а потребность в большом количестве данных машин возникла после начала СВО в 2022 году.

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Следует помнить, что в России также имеются более современные танки Т-14 «Армата», но их количество в войсках до сих пор остаётся незначительным, так что Т-90М «Прорыв» назван лучшим, по всей видимости, в том числе и по данной причине — их просто больше и они «обкатаны» в реальном бою.