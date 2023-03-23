И полетят ракеты.

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Много комментариев было сделано на тему филькиной грамоты, которой является выданный Международным уголовным судом «ордер» на «арест» Путина. Реальность на данный момент следующая: ни одно из имеющих в этом мире значение государств, включая Россию, юрисдикцию данного суда не признаёт. Тем не менее, некоторые горячие головы в Европе позволяют себе необдуманные заявления, фиксирующие их полную некомпетентность и несоответствие занимаемой должности.

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В частности, министр юстиции Германии на днях заявил, что если Путин приедет в Германию, то его тут же арестуют. Беседуя с российскими журналистами, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данное необдуманное заявление немецкого министра.

По словам Медведева, гипотетический арест главы российского государства будет означать объявление войны РФ — со всеми вытекающими из этого последствиями, включая ракетные удары по правительственным зданиям агрессора.

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Хоть Медведев и приукрашивает решимость российских властей, однако с юридической точки зрения он прав: арест главы государства органами другого государства является поводом для объявления войны и уничтожения такого агрессивного государства. Проверять, готовы ли российские власти на озвученные Медведевым меры, конечно, не хотелось бы. И в первую очередь этого не следует делать Германии.