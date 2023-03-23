Была самая счастливая страна в мире. Что теперь будет дальше — большущий вопрос.

Будучи полностью лишёнными самостоятельности в принятии государственных решений, европейские страны делают то, что им говорят, даже если это в конечном счёте нанесёт им колоссальный ущерб. Не является исключением и Финляндия, которая в мае прошлого года нацелилась в НАТО. Процесс пока ещё должен быть одобрен Венгрией и Турцией, однако с финской стороны всё уже готово: сегодня, например, президент страны подписал соответствующие законы.

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Как сообщается, венгерский парламент проголосует по вопросу о вступлении Финляндии в НАТО уже в конце марта, тогда как Турция в лице её президента Эрдогана заявила о готовности способствовать вступлению данной скандинавской страны в альянс.

К каким последствиям это приведёт для Финляндии, вопрос пока открытый. С российской стороны отметили, что втягивание Финляндии в НАТО способствует дестабилизации обстановки в регионе. Кроме того, Минобороны приняло решение об увеличении численности российских вооружённых сил до полутора миллионов кадровых военнослужащих, значительная часть которых будет расквартирована в новом Ленинградском военном округе и, в частности, вдоль границы с Финляндией.

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Согласно исследованиям, Финляндия долгое время была самой счастливой страной в мире. Как на уровень счастья повлияет факт постоянного нахождения под прицелом российских войск, чего могло не быть, покажет только время. Одно известно точно: нейтралитету Финляндии конец, равно как и конец десятилетиям её дружественных отношений с Россией, благодаря которой Хельсинки в принципе обрели государственность.