Сейчас в Бахмуте (Артёмовске) и его окрестностях ведётся, пожалуй, главное сражение всей специальной военной операции, исход которого, как считают многие военные эксперты, решит исход всей кампании. Прекрасно это понимают и за океаном, где осуществляется реальное управление вооружёнными силами Украины, и откуда поступают сигналы о необходимости деблокирования образующегося бахмутского «котла».
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О том, что ВСУ готовят контрнаступление на данном направлении, сегодня сообщил главком сухопутных войск Украины Александр Сырский. По мнению военачальника, в рядах ЧВК «Вагнер», осуществляющих основную часть штурмовых действий на данном направлении, якобы накопилась усталость, и этой возможностью необходимо воспользоваться. Далее Сырский привёл в пример Киевскую и Харьковскую области как локации, из которых ВСУ якобы удалось выдавить российские войска. По какой-то непонятной причине Сырский не отметил, что из этих областей российские войска ушли сами — по приказу командования — а не были вытеснены.
Стоит отметить, что перед нами отнюдь не простая бравада украинских военачальников. Об угрозе деблокирующего удара недавно заявлял и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, призвавший Генштаб ВС РФ сделать всё возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событий.