Несмотря на то, что ситуацию под Бахмутом (Артёмовском) для украинских вооружённых сил можно описать одним наречием — «всё» — ожесточённое сопротивление, учитывая, что речь идёт об одной из последних оборонительных линий на Донбассе, продолжается. В город и его окрестности продолжают завозить всё новые подкрепления вместе с техникой и готовить так называемый рассекающий удар. Об этом сегодня сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в письме министру обороны России Сергею Шойгу.
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По словам Пригожина, сейчас ЧВК «Вагнер» контролируют примерно 70 % Бахмута и продолжают осуществлять наступательную операцию с целью полного освобождения данного населённого пункта. Тем не менее, согласно информации, которой располагает командование «Вагнера», в конце марта — начале апреля ВСУ собираются осуществить «широкомасштабное наступление», призванное нанести «рассекающие» удары во фланги с последующим отрезанием ЧВК «Вагнер» от Вооружённых Сил РФ.
Пригожин призвал Шойгу принять все необходимые меры для предотвращения данного крайне неблагоприятного развития событий. По какой-то причине Пригожин продолжает делать вид, что ему известно больше, чем командованию всей специальной военной операцией.