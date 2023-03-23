Риторика представителей американской администрации с каждым днём пробивает всё новое и новое дно.

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу наградил лётчиков Су-27, осуществивших перехват американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем, орденами Мужества. Учитывая традиционную разность версий произошедшего с российской и американской сторон, то и отношение к произошедшему по разные стороны океана диаметрально противоположное. В России лётчиков справедливо считают героями, сбившими дрон откровенно не видящих уже никаких краёв США, в американской же администрации вчерашнее награждение назвали «оскорбительным».

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В частности, именно так о награждении отозвался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, частенько выступающий в качестве представителя Белого дома. По словам Кирби, он не знает другой армии в мире, которая наградила бы пилота за «врезание в беспилотник». Кирби считает, что если это храбрость и мужество, то у русских об этих понятиях другое представление.

Дальше чиновник, который, если что, носит воинское звание адмирала, а, значит, должен прекрасно понимать, что никакого тарана «Жнеца» не произошло, иначе бы последствия как для дрона, так и для истребителя были совсем другими, назвал осуществивших перехват российских лётчиков «в лучшем случае идиотами, а в худшем — намеренно подвергавшими себя и имущество США большому риску».

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Впрочем, от вырожденной американской политики и дипломатии других комментариев никто и не ожидал. Последние десятилетия там умеют только бросаться оскорблениями, переиначивать факты и играть на публику, вешая ей на уши столько лапши, сколько нужно.