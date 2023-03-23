И каждый день угроза Апокалипсиса, считает зампред российского Совбеза, только увеличивается.

После распада Советского Союза и окончания Холодной войны мир вступил в новую эпоху, в которой, казалось, уже не придётся бояться тотальной ядерной аннигиляции всего живого на планете и учиться прятаться под партами в случае атомной бомбардировки. В таком волшебном мире человечество, если рассуждать об этом периоде в исторической перспективе, прожило всего ничего — около тридцати лет. Затем страны коллективного Запада, почувствовав свою полную безнаказанность, устроили то, что они устроили, и в итоге угроза ядерного конфликта не просто вернулась, но даже возросла, о чём, отвечая на вопросы российских журналистов, заявил зампред Совбеза России и по совместительству первый зампред Военно-промышленной Комиссии России Дмитрий Медведев.

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По словам Медведева, каждый день поставок иностранного оружия на Украину, в конечном счёте, приближает ядерный Апокалипсис.

«У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они [США] до поры до времени не верили и не видели степень решимости России, её Президента, или Верховного Главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре [2021 года] подписали с нами документы», — подытожил Медведев.

При этом необходимо отдавать себе отчёт в том, что во время первой Холодной войны в мире существовали договорённости, ядерные сверхдержавы боялись гарантированного уничтожающего ответного удара, а в американских высших эшелонах власти не было так называемых неоконсерваторов. Сейчас же, учитывая практически полное отсутствие контактов между двумя главными ядерными сверхдержавами и нежелание представителей коллективного Запада нажимать на тормоз и переключать селектор коробки передач в положение «R», ситуация куда более опасная и непредсказуемая.