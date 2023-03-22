Где-то мы это уже видели. Не показалось же?

Соединённые Штаты, не понимая, что эпоха их исключительности и единоличного господства в мире не заканчивается, а уже закончилась, продолжают делать вид, будто их статус как государства остаётся прежним, а остальные страны им не указ. В частности, сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен, являющийся одним из наиболее ярких представителей класса неоконсерваторов, на слушаниях в Сенате заявил, что США не будут принимать в расчёт какие бы то ни было сигналы от Китая касательно недопустимости накачивания Тайваня вооружениями.

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По словам Блинкена, таких сигналов Вашингтон из Пекина пока не получал, но если это случится, то учитывать их в Штатах не станут. При этом госсекретарь добавил, что из-за недостаточных производственных мощностей поставки вооружений на Тайвань задерживаются, и чтобы это исправить, США будут наращивать эти самые производственные мощности.

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Важно понимать, что США юридически продолжают воспринимать Тайвань как часть материкового Китая, но на практике демонстративно «отрывают» остров от КНР, осуществляя провокационные визиты и передавая тайваньским властям вооружения вкупе с обучением местных военных. При этом необходимо отметить, что Китаю военная операция против Тайваня не нужна: в Пекине знают, что на Тайване скоро пройдут выборы, на которых с высокой вероятностью к власти придёт прокитайский руководитель, и тогда вопрос с принадлежностью острова решится дипломатическим путём. Но США, как оно часто бывает, могут просто не оставить Пекину другого выхода.