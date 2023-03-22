Соединённые Штаты, не понимая, что эпоха их исключительности и единоличного господства в мире не заканчивается, а уже закончилась, продолжают делать вид, будто их статус как государства остаётся прежним, а остальные страны им не указ. В частности, сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен, являющийся одним из наиболее ярких представителей класса неоконсерваторов, на слушаниях в Сенате заявил, что США не будут принимать в расчёт какие бы то ни было сигналы от Китая касательно недопустимости накачивания Тайваня вооружениями.
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По словам Блинкена, таких сигналов Вашингтон из Пекина пока не получал, но если это случится, то учитывать их в Штатах не станут. При этом госсекретарь добавил, что из-за недостаточных производственных мощностей поставки вооружений на Тайвань задерживаются, и чтобы это исправить, США будут наращивать эти самые производственные мощности.
Важно понимать, что США юридически продолжают воспринимать Тайвань как часть материкового Китая, но на практике демонстративно «отрывают» остров от КНР, осуществляя провокационные визиты и передавая тайваньским властям вооружения вкупе с обучением местных военных. При этом необходимо отметить, что Китаю военная операция против Тайваня не нужна: в Пекине знают, что на Тайване скоро пройдут выборы, на которых с высокой вероятностью к власти придёт прокитайский руководитель, и тогда вопрос с принадлежностью острова решится дипломатическим путём. Но США, как оно часто бывает, могут просто не оставить Пекину другого выхода.