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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шведский парламент проголосовал за вступление страны в НАТО
Скандинавским государствам надоело быть самыми счастливыми в мире.
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Хотя Швеция никак не собирается выполнять требования Турции по выдаче лиц, которые турецким правительством считаются террористами, после чего Анкара даст согласие на вступление Стокгольма в НАТО, шведский парламент всё же проголосовал за будущее участие государства в Североатлантическом альянсе. Как сообщается, за вступление проголосовали 269 депутатов Риксдага, как называется шведский парламент, а против — 37 депутатов. Как видим, здравомыслящие люди в шведском парламенте в абсолютном меньшинстве.

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Важно понимать, что фактически Швеция давно сотрудничает с НАТО. Возможно, именно по этой причине в российском руководстве вступление данного скандинавского государства в Североатлантический альянс не считают угрозой. Огорчает лишь то, что на этом окончится пусть и формальный, но всё же нейтралитет Швеции. Вот такие необдуманные решения готовы принимать шведские политики в угоду сиюминутных чужих политических интересов.

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Швеция подала заявку на вступление в НАТО весной прошлого года одновременно с Финляндией. К Финляндии у Турции претензий нет, так что, скорее всего, у России вскоре появится новая протяжённая граница с недружественным военно-политическим блоком. По этой причине министерство обороны объявило о постепенном наращивании численности вооружённых сил до полутора миллионов кадровых военнослужащих вкупе с образованием двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Десятилетиям добрососедских отношений — конец.

#россия #политика #нато #швеция
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