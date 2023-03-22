Александр Лукашенко со столь большим рвением желает разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие, дабы сдерживать потерявших голову представителей польской власти, что с удовольствием «приплетает» к этой теме всё, что может ускорить желанный процесс. В частности, сегодня белорусский лидер заявил, что если страны Запада передадут Киеву снаряды с обеднённым ураном, то Минск получит от России боеприпасы с «настоящим» ураном.
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Дополнительно Лукашенко выразил уверенность в том, что российский ответ на разрыв снарядов с обеднённым ураном на позициях российских войск будет «страшным уроком для всей планеты», поскольку Россия обладает «не только обеднённым ураном».
Стоит отметить, что разговоры о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси ведутся на высоком уровне уже давно, а на фоне эскалации конфликта эта тема стала для Лукашенко одной из основных. Тем не менее, белорусский лидер сохраняет хладнокровие и заявляет, что нужно избегать эскалации и двигаться к мирному решению конфликта. Так будет лучше для всех.