Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лукашенко заявил, что Минск получит снаряды с «настоящим» ураном в ответ на передачу Киеву снарядов с обеднённым ураном
Чего только не заявишь и что только не приплетёшь, чтобы получить российское ядерное оружие.
рекомендации
MSI 4080 - цена идет вниз несмотря на курс
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр

Александр Лукашенко со столь большим рвением желает разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие, дабы сдерживать потерявших голову представителей польской власти, что с удовольствием «приплетает» к этой теме всё, что может ускорить желанный процесс. В частности, сегодня белорусский лидер заявил, что если страны Запада передадут Киеву снаряды с обеднённым ураном, то Минск получит от России боеприпасы с «настоящим» ураном.

реклама

Дополнительно Лукашенко выразил уверенность в том, что российский ответ на разрыв снарядов с обеднённым ураном на позициях российских войск будет «страшным уроком для всей планеты», поскольку Россия обладает «не только обеднённым ураном».

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит отметить, что разговоры о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси ведутся на высоком уровне уже давно, а на фоне эскалации конфликта эта тема стала для Лукашенко одной из основных. Тем не менее, белорусский лидер сохраняет хладнокровие и заявляет, что нужно избегать эскалации и двигаться к мирному решению конфликта. Так будет лучше для всех.

#россия #украина #боевые действия #беларусь #белоруссия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Великобритании обвинили Россию в дезинформации по вопросу о снарядах с обеднённым ураном
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
4
Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году
16
Почему Украина может согласиться на мирный план Китая
44
Wi-Fi 7 — будущее беспроводной связи или бесполезная пустышка
24
Китай прокомментировал "Удар возмездия" России и уничтожение "Кинжалом" тайного бункера НАТО в Киеве
12
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
21
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
6
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
38
Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030
17
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
5

Сейчас обсуждают

VRoman
17:09
Заметь: 5нм проц выдерживает повышенную напругу, а 7нм кэш на проце не выдерживает напругу...
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
Евгений Васютин
17:06
Звучит прикольно.... Особенно в тот момент, когда узнаешь, что весь флот снабжения с балтийских военных баз был передислацирован в декабре 2021 года в черное море и заперт там уже полтора года из-за з...
Россия ответила США масштабными военными учениями в акватории Балтийского моря
Владимир Дранников
17:03
Сказать, что, Вова, ты проиграл
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Chato-b0t
16:57
На, покушай, голодоморецЪ:
За 2022 год страны-участники НАТО оказали Украине военную помощь на 120 миллиардов долларов
Вежливый
16:56
у тебя в дурдоме день открытого доступа в интернет а завтра всё, опять сплошные тебе процедуры будут, так что пользуйся возможностью пока свет есть
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Вежливый
16:53
сначала укроиньци должны вернуть должок России взятый 23 декабря 2013 г. 3 миллиарда долларов, и кстати - 29 марта 2017 г. Высокий суд Лондона удовлетворил иск России, признав, что Украина обязана вы...
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Chato-b0t
16:46
На то, что "За 2022 год страны-участники НАТО оказали Украине военную помощь на 120 миллиардов долларов " каклы, в т.ч. и наши ресурсные, могут лишь скорбно пробебебекать, что "по вусам текло, а врот ...
За 2022 год страны-участники НАТО оказали Украине военную помощь на 120 миллиардов долларов
Вежливый
16:46
обиделся? в России кстати с доступом в интернет намного лучше обстоят дела чем в гейропе и омерике
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
Гоогле Гооглев
16:45
Да ладно не гони на шешу, чуваку просто хочется общения, видимо в реале не с кем
Практически бесплатный способ обновить свой компьютер - итоги написания статей на Overclockers
am8086
16:45
А есть нюанс. Для любимой западом оружейки и, чуть менее, космонавтики, "передовые технологии" в микрочипах, нужны как слепому третий слепой глаз. Вполне достаточно технологий "20-30-летней" давности....
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем