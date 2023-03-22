Чего только не заявишь и что только не приплетёшь, чтобы получить российское ядерное оружие.

Александр Лукашенко со столь большим рвением желает разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие, дабы сдерживать потерявших голову представителей польской власти, что с удовольствием «приплетает» к этой теме всё, что может ускорить желанный процесс. В частности, сегодня белорусский лидер заявил, что если страны Запада передадут Киеву снаряды с обеднённым ураном, то Минск получит от России боеприпасы с «настоящим» ураном.

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Дополнительно Лукашенко выразил уверенность в том, что российский ответ на разрыв снарядов с обеднённым ураном на позициях российских войск будет «страшным уроком для всей планеты», поскольку Россия обладает «не только обеднённым ураном».

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Стоит отметить, что разговоры о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси ведутся на высоком уровне уже давно, а на фоне эскалации конфликта эта тема стала для Лукашенко одной из основных. Тем не менее, белорусский лидер сохраняет хладнокровие и заявляет, что нужно избегать эскалации и двигаться к мирному решению конфликта. Так будет лучше для всех.