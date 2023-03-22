Это не ядерное оружие.

Вчерашнее заявление британских властей о готовности к передаче Украине танковых снарядов с обеднённым ураном всколыхнуло представителей власти российской. В МИД это действие уже назвали провокацией, на которую России придётся отвечать, ну а Британия, в свою очередь, обвинила Россию в дезинформации касательно подобных типов боеприпасов.

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В качестве разнообразия имеет смысл ознакомиться с мыслями британского руководства на этот счёт. Так, минобороны Соединённого Королевства заявило, что снаряды с обеднённым ураном не являются ядерным оружием. Соответствующие снаряды британские вооружённые силы применяют уже на протяжении не одного десятилетия, о чём Россия, уточняют в британском минобороны, прекрасно знает, и сейчас пытается ввести общественность в заблуждение.

Стоит отметить, что перед нами тот случай, когда английская сторона всё же пусть и частично, но права. Как уточняют американские военные эксперты, в своё время служившие в танковых войсках и применявшие снаряды с обеднённым ураном, данные снаряды действительно не являются компонентом ядерного оружия. Смысл снарядов с обеднённым ураном — в высокой плотности такого снаряда, как следствие, в его высокой массе при сохранении стандартных габаритов и, соответственно, в более высокой кинетической энергии при прочих равных. Кроме того, такие снаряды, как уточняют эксперты, обладают зажигательным действием, повреждая экипаж и внутреннюю аппаратуру танка, тем самым гарантированно выводя его из строя без возможности восстановления.

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Противники данных снарядов утверждают, что их применение пусть и слабо (обеднённый уран — это изотоп U-238, не участвующий в стандартной ядерной реакции деления), но всё же радиоактивно заражает территорию, из-за чего у проживающих на ней людей могут возникать онкологические заболевания. Дезактивации территория, на которой применялись снаряды с обеднённым ураном, подвергается плохо, поскольку их осколки зарываются в землю, а пыль оседает и смешивается с почвой. В любом случае, ничего хорошего от поставок снарядов с обеднённым ураном ждать не следует. Англичанам, к сожалению, по-барабану, что происходит на Украине: это же не на Британских островах на сельскохозяйственных угодьях будут разрываться снаряды с обеднённым ураном.