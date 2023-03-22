Три завода получат трёхзначные миллионные суммы.

Компания Mercedes собирается в ближайшие годы инвестировать миллиарды долларов в модернизацию своих заводов в Китае, Германии и Венгрии. Автопроизводитель поставил перед собой амбициозную цель — полностью перейти на производство электромобилей, отказавшись от моделей с ДВС. Соответствующую информацию обнародовало издание Reuters со ссылкой на свои источники.

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Напомним, Евросоюз намерен уже к концу текущего десятилетия вдвое сократить выбросы CO2 от одного автомобиля за время его примерного жизненного цикла. Всё чаще вносятся на рассмотрение предложения о полном прекращении продажи автомобилей, работающих на ископаемом топливе. Что касается Mercedes, то автопроизводитель будет готов перейти на электромобили к концу текущего десятилетия, но только если это позволят условия на рынке.

Самое интересное касается объёмов инвестирования в модернизацию заводов в Китае, Германии и Венгрии. Член правления компании Йорг Бурцер заявил, что она инвестирует трёхзначную миллионную сумму (в долларах) в каждый завод.

Работы по модернизации оборудования начнутся с завода в Раштатте (Германия) уже в ближайшие месяцы. А уже в будущем году там должно стартовать производство высокотехнологичной компактной мобильной платформы для электромобилей MMA. Число производимых моделей на заводе будет сокращено с семи до четырёх.

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Наконец, Mercedes планирует инвестировать около миллиарда долларов в модернизацию систем покраски на заводах в Зиндельфингене, Бремене и Раштатте в Германии. Обновлённые системы будут потреблять меньше воды и энергии. Американский завод Mercedes, расположенный в Таскалусе, может быть расширен за счёт государственных субсидий.