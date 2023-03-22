Система запустит криптовалютную карту с поддержкой платформы Stables.

Платёжная система Mastercard объявила о заключении партнёрского соглашения с австралийской платформой стейблкоинов Stables для предоставления платежей USDC в регионе APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион). Такое соглашение позволяет подключить к новой карте Mastercard криптокошелёк Stables, который поддерживает только стейблкоины.

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В итоге пользователи смогут рассчитываться в любых торговых точках, поддерживающих Mastercard. Средства будут списываться с баланса криптокошелька Stables с автоматической конвертацией в USDC.

Глава Mastercard Australia по финтеху Каллан Хоган: «Mastercard стремится внедрять инновационные платёжные решения, которые дают держателям карт свободу тратить свои активы где, как и когда они хотят. Stables создает решение для сектора Web3 с использованием глобальной платёжной сети Mastercard. Также платформа использует различные аналитические инструменты, включая сервисы CipherTrace и Ekata для обеспечения доверия и безопасности».

В свою очередь, соучредитель и генеральный директор Stables Эрез Рахамим отметил, что данное соглашение было вызвано необходимостью создания простых и доступных средств для использования цифровых активов.

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Сначала платежи Mastercard в USDC будут запущены в Австралии, позже данный способ оплаты планируют подключить в Европе, США, Великобритании и большей части Азиатско-Тихоокеанского региона. При использовании кошелёк Stables можно также размещать депозиты в других стейблкоинах, таких как Tether (USDT) и Binance USD (BUSD). Однако все депозиты автоматически конвертируются в USDC без комиссии. Ожидается, что интеграция будет запущена в июне, во втором квартале 2023 года.