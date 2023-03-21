Коллективная шизофрения в западных высоких кабинетах продолжается.

Коллективный Запад последние 30 лет и так не отличался адекватностью во внешней и внутренней политике, но после начала российской специальной военной операции там решили окончательно сбросить все маски и уже даже не изображать, что не воплощают в жизнь политику двойных стандартов. Одним проводить военные операции в других странах и не нести за это никакой ответственности можно, другим нельзя; одним на 100% снабжать сторону конфликта в боевых действиях на Украине можно, другим даже по мелочи — нет. Об этом сегодня фактически прямым текстом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Так, Столтенберг, комментируя проходящий сейчас государственный визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию, призвал китайскую сторону не оказывать военную поддержку Москве, поскольку это затянет боевые действия в «незаконной» российской военной операции. Дополнительно Столтенберг отметил, что сейчас происходит стремительное сближение России и Китая, и что это вызывает беспокойство в странах Запада. В частности, отметил Столтенберг, после всех предыдущих встреч Путина с Си Цзиньпином Россия увеличивала эскалацию боевых действий.

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По какой-то причине генсек НАТО упорно не хочет замечать, что единственной причиной, по которой специальная военная операция до сих пор не завершена, а Украина продолжает получать чудовищный по своим масштабам ущерб, является бесконечная поддержка Киева со стороны коллективного Запада в его желании «победить», а не сделать так, чтобы мир настал любой ценой. Впрочем, в российском МИДе уже открыто заявляют, что одним из условий начала мирного процесса по Украине должно стать немедленное прекращение поставок вооружений с Запада. И чем дольше продолжается сопротивление, тем более жёсткими будут становиться требования российской стороны.