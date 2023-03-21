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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина в Китай в этом году
Мировому сообществу подаются правильные сигналы.
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Хотя детали переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в рамках трёхдневного государственного визита председателя КНР в Москву пока остаются тайной за семью печатями — нам сообщают разве что общие темы с чудовищно размытыми формулировками — но можно не сомневаться в том, что между лидерами двух великих держав решаются вопросы дальнейшего мироустройства. В конце концов, «просто так» лидер Китая в Россию в качестве первого зарубежного визита после переизбрания, да ещё и на три дня, приезжать бы не стал.

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Тем не менее, важные политические «сигналы», которые должно услышать мировое сообщество, лидеры России и Китая всё-таки подают. В частности, сегодня стало известно, что Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай с государственным визитом уже в текущем году. Дополнительно председатель КНР пригласил в Пекин российского председателя Правительства Михаила Мишустина.

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По словам Си Цзиньпина, Россия и Китай являются крупнейшими державами в Евразии и стратегическими партнёрами. Именно поэтому первым зарубежным визитом главы КНР после переизбрания стал визит именно в Россию. В рамках развивающегося партнёрства стороны будут уделять приоритетное внимание двусторонним отношениям, а также активно развивать сухопутные транссибирский и трансазиатский торговые маршруты. Как известно, данные маршруты входят в китайскую амбициозную программу «Один пояс — один путь», призванную обеспечить безопасные грузоперевозки из Китая в Европу, минуя морские пути, которые в любой момент и очень просто могут попасть под блокаду.

#россия #китай #политика
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Alex Zamfol
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Я же не пишу тебе, что ты живёшь на помойке!?
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Shocker
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Я сам когда статьи писал, ради интереса 10 раз страницу обновил, и 10 просмотров засчиталось. Короче сомнительная херня Это всё.
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