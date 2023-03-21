Многие военные эксперты, в том числе из рядов тех, кто гордо восседают на домашних диванах, считают, что изнурительные боевые действия в Бахмуте и его окрестностях являются решающими для всей военной операции: кто выйдет победителем из этого кровавого сражения, тот, скорее всего, и завершит боевые действия на своих условиях. Учитывая фанатизм, с которым украинская сторона удерживает Бахмут, в данном анализе прослеживается здравый смысл, тем более что сегодня в командовании ВСУ сообщили о том, что оборона данного населённого пункта будет продолжаться.
реклама
В частности, командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский заявил, что несмотря на попытки российских сил прорваться к центру Бахмута и в целом интенсивные боевые действия вдоль всей линии фронта на данном направлении, оборона города продолжается. Иными словами, ВСУ будут биться за Бахмут до последнего.
Важно понимать, что ситуация в Бахмуте сейчас критическая, и, учитывая стратегическую важность данной локации, ВСУ предпринимают попытки нанесения фланговых «отрезающих» ударов с целью лишения штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» связи с регулярной российской армией. По крайней мере, такой информацией вчера поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, дополнительно отметив, что сейчас под контролем российских сил находится уже порядка 70 % Бахмута.