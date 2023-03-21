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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В командовании ВСУ заявили о продолжении обороны Бахмута (Артёмовска)
При этом 70 % города уже заняты российскими войсками и ЧВК «Вагнер».
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Многие военные эксперты, в том числе из рядов тех, кто гордо восседают на домашних диванах, считают, что изнурительные боевые действия в Бахмуте и его окрестностях являются решающими для всей военной операции: кто выйдет победителем из этого кровавого сражения, тот, скорее всего, и завершит боевые действия на своих условиях. Учитывая фанатизм, с которым украинская сторона удерживает Бахмут, в данном анализе прослеживается здравый смысл, тем более что сегодня в командовании ВСУ сообщили о том, что оборона данного населённого пункта будет продолжаться.

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В частности, командующий сухопутными войсками украинской армии генерал-полковник Александр Сырский заявил, что несмотря на попытки российских сил прорваться к центру Бахмута и в целом интенсивные боевые действия вдоль всей линии фронта на данном направлении, оборона города продолжается. Иными словами, ВСУ будут биться за Бахмут до последнего.

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Важно понимать, что ситуация в Бахмуте сейчас критическая, и, учитывая стратегическую важность данной локации, ВСУ предпринимают попытки нанесения фланговых «отрезающих» ударов с целью лишения штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» связи с регулярной российской армией. По крайней мере, такой информацией вчера поделился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, дополнительно отметив, что сейчас под контролем российских сил находится уже порядка 70 % Бахмута.

#россия #украина #боевые действия
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Shocker
16:40
Сейчас я отправлю этот номер куда надо, надо этим дрищом заняться.
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Alex Zamfol
16:38
Я же не пишу тебе, что ты живёшь на помойке!?
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Немрущий фраг
16:36
Уверен что напишут что все танки аглицкие сами взорвали :) - Пысы: то есть надо заглушить частоты глушилкой?
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Статисто Твисто
16:36
+375(29)376-29-99 шах, только ты не отключай телефон 🤣
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Shocker
16:35
Я сам когда статьи писал, ради интереса 10 раз страницу обновил, и 10 просмотров засчиталось. Короче сомнительная херня Это всё.
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Статисто Твисто
16:34
Видишь, уже ботами минусит тварь.
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Андрей Ицков
16:33
Ясно. Ну тут как говорится "Всё от задач зависит". Я своему другу ставил Bunsenlabs Linux i386 на ноут с 2Gb Ram и Intel Atom N2800. Говорит , что пока производительность его устраивает (для его задач...
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Shocker
16:33
Шпак уже дал всем понять, то что комментарии эта херня, он страницу обновляет, и появляется 400.000 просмотров. Наверняка прогу поставил через разные VPN чтобы 400.000 просмотров якобы. Это же хитрый ...
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Статисто Твисто
16:31
Я щеманул, где это чмо живёт. У меня друг в КГБ работает. Он дал мне его мобилу. Этот дрыщ, наверное, уже свой хард чистит от компромата на себя Ахахахаха ))
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Shocker
16:30
А ты пробовал звонить? Может быть: абонент не абонент
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