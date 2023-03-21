С этими ребятами после того, что они совершили, говорить вообще не о чем. Пока там полностью не сменятся «элиты» и не произойдёт просветления.

В странах коллективного Запада на протяжении уже многих лет велась политика, близкая к шизофренической, но после начала Россией её специальной военной операции на Украине проблема обострилась и стала совсем уж очевидной. В частности, с одной стороны ведущие страны Запада в лице США, Германии, Франции и Великобритании участвуют в нашпиговывании Украины вооружениями и денежными средствами, приговаривая, что это «единственный способ» установить мир в данной стране, а с другой — пока неофициально предлагают быть посредниками при мирном урегулировании.

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Естественно, никакими посредниками государства, фактически являющиеся участниками боевых действий на стороне Украины, быть в принципе не могут, о чём сегодня заявили в российском МИД. Согласно комментарию пресс-службы ведомства, на официальном уровне о подобных предложениях Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина неизвестно, но в любом случае конкретно данные государства быть посредниками не могут.

В МИД отметили, что все эти страны сейчас являются участниками боевых действий на стороне Украины, отправляя туда как оружие и финансовые средства, так и наёмников, попутно в постоянном режиме предоставляя разведданные. Более того, все четыре вышеуказанных государства осуществляют против России агрессивную экономическую политику и неприкрыто угрожают странам, сохраняющим нейтралитет или же проявляющим дружественную позицию к Москве.

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О каком бы то ни было мирном урегулировании конфликта, считают в МИД, возможно говорить только при полном прекращении поставок на Украину вооружений, её тотальной демилитаризации, снесении одиозной идеологии, закреплении за страной нейтрального статуса, решении языкового вопроса на Украине, признании изменившихся границ России и Украины, а также полной отмены всех антироссийских санкций. Ничего из этого на Западе, справедливо отмечают представители российского внешнеполитического ведомства, даже не стоит на повестке дня: там продолжают верить в сказки и подталкивать украинское руководство к катастрофическим для Украины действиям.