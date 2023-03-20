Несмотря на то, что в США вагон и маленькая тележка внутренних проблем, которые могут привести к негативным последствиям сродни мировой войне, засевшие в американских властных структурах неоконсерваторы продолжают давить на педаль акселератора в вопросе своего прокси-конфликта с Россией руками Украины и разбазаривать отнюдь не бесконечные ресурсы. Поставки вооружений и боеприпасов Украине, несмотря на постоянные статьи в СМИ об истощении запасов западного оружия, не прекращаются, и вот, сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Киеву очередного пакета помощи на сумму в $350 миллионов.
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В состав этого пакета войдут боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасы для БМП Bradley, ракеты HARM и даже катера. Иными словами, США напрямую спонсируют Украину в её потенциальных диверсиях по левый берег Днепра.
Энтони Блинкен со свойственным нынешней администрации США переложением ответственности заявил, что завершить конфликт на Украине может только Россия, и пока этого не произойдёт, США будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». То, что данный конфликт продолжается до сих пор исключительно по причине финансирования Украины со стороны коллективного Запада, и в противном случае боевые действия бы давно уже закончились, господин Блинкен уточнять не стал. Объяснять, почему, пожалуй, не стоит.