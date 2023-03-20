Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в $350 млн
В него войдут снаряды для реактивной артиллерии. И делать это собираются бесконечно. Ну, или пока финансовая система США полностью не развалится.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Несмотря на то, что в США вагон и маленькая тележка внутренних проблем, которые могут привести к негативным последствиям сродни мировой войне, засевшие в американских властных структурах неоконсерваторы продолжают давить на педаль акселератора в вопросе своего прокси-конфликта с Россией руками Украины и разбазаривать отнюдь не бесконечные ресурсы. Поставки вооружений и боеприпасов Украине, несмотря на постоянные статьи в СМИ об истощении запасов западного оружия, не прекращаются, и вот, сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о предоставлении Киеву очередного пакета помощи на сумму в $350 миллионов.

реклама

В состав этого пакета войдут боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасы для БМП Bradley, ракеты HARM и даже катера. Иными словами, США напрямую спонсируют Украину в её потенциальных диверсиях по левый берег Днепра.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Энтони Блинкен со свойственным нынешней администрации США переложением ответственности заявил, что завершить конфликт на Украине может только Россия, и пока этого не произойдёт, США будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». То, что данный конфликт продолжается до сих пор исключительно по причине финансирования Украины со стороны коллективного Запада, и в противном случае боевые действия бы давно уже закончились, господин Блинкен уточнять не стал. Объяснять, почему, пожалуй, не стоит.

#россия #сша #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Китае прокомментировали выдачу Международным уголовным судом «ордера» на «арест» Путина
СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и трёх судей Международного уголовного суда
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

NVIDIA + AMD – 3 самых оптимальных связки процессоров и видеокарт для геймеров в 4К, 2К и 1080р
19
Core i5-12400F или Ryzen 5 5600X — что выбрать в игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
49
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
16
Впечатления от бета-теста Diablo lV
35
Начинаю зарабатывать миллион рублей с помощью ПК. Часть 1: Теоретические соображения
54
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
102
21 марта 2023 года - день равноденствия
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать. Стиральная машина с дисплеем и AI от Сяоми
+
Анонсирована первая облачная социальная песочница полностью без NPC, MMORPG Pax Dei
+
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
72

Сейчас обсуждают

Leonidvh
19:09
А вот и второй аккаунт автора нарисовался
О неумности некоторых фанатов Linux и накрутке плюсов в комментариях Overclockers
corsi
19:09
Корпус, БП, охлаждение - это не? Жесткий диск - для хлама, под бэкап и т.д. Когда потратил все в видеокарту и взял SSD на 500 Гб - наверное HDD не помешает. ))
Нерушимые принципы сборки игрового ПК, актуальные во все времена
Роман Маркелов
19:06
Но твой бабе магнит тоже уже хорошо держится, 3 дня
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
llucul
19:06
Мде .... посмотрел на разобранный радиатор - халтура в чистом виде . Сапфир скатился до мусора на 6000 серии Radeon..
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
VRoman
19:03
Да у меня тоже отдельные зарядники по 6 устройств везде где надо. В машине вообще 30+100 ватт PD. Не таскать же штатный БП с собой?
Samsung перестала комплектовать зарядными устройствами недорогие смартфоны
Пудин Пудин
19:02
Че не на фронте? Диванные герой
ЧВК "Вагнер" продолжают движение к центру Бахмута, значительно продвинувшись в районе "квадраты"
Пудин Пудин
19:02
Слава чвк
ЧВК "Вагнер" продолжают движение к центру Бахмута, значительно продвинувшись в районе "квадраты"
Бабий Магнит
19:00
рекорд, если так дальше пойдет ты забудешь как новый ак делать )))
Как правильно обслужить видеокарту и сделать её холодной - замена термопрокладок и термопасты
DANYNAFIG
19:00
Объявить их в розыск и вознаграждение выставить :)
СК РФ возбудил уголовное дело против прокурора и трёх судей Международного уголовного суда
VRoman
18:57
Не выгоднее ли взять 4090 за $1600 и сделать дауновльт ради тишины?
ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition получила полностью новую систему охлаждения и стоит 1650 USD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем