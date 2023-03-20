Так называемые политики Евросоюза, начитавшись книжек Джорджа Оруэлла, продвигают мир посредством войны, считая, что единственный способ установить устойчивый мир на Украине — это продолжать нашпиговывать её вооружениями, и тем самым усиливать разрушения во всех уголках страны. Ни для кого уже не должно быть секретом, что коллективный Запад просто использует Украину в своих корыстных целях, равно как и не должна вызывать удивление появившаяся сегодня с подачи французского издания Agence France-Presse (далее AFP) новость о том, что Евросоюз согласовал план по поставкам на Украину боеприпасов суммарной стоимостью порядка двух миллиардов евро.
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Трудно сказать, что еврочиновники подразумевают под «боеприпасами», но если речь идёт о снарядах и патронах — без непосредственно новой военной техники — то на эту сумму можно приобрести миллионы снарядов самых разных калибров. Как уточняет AFP, речь идёт о передаче Украине «не менее» миллиона боеприпасов с последующим пополнением непосредственно европейских арсеналов.
Долго ли это будет продолжаться, и в чём план России, которая до сих пор сохраняет логистические узлы и цепочки, по которым боеприпасы и техника доезжают до фронта, вопросы, ответы на которые всем хотелось бы знать.