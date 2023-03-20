Надгосударственное образование под названием Евросоюз, истерики никем не избранных руководителей которого в ущерб собственным интересам обязаны исполнять государства-члены, продолжает действовать на нервы европейским государствам. Кому-то, например, Польше и странам Прибалтики, меньше, кому-то — как Венгрии — больше. Сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз всё активнее старается вовлечь Венгрию в конфликт на Украине.
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По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, давление на Венгрию постоянно усиливается, а саму страну хотят втянуть в боевые действия в соседнем государстве. При этом, отметил Сийярто, Венгрия продолжает проводить самостоятельную политику, заявляя, что всеобъемлющая воля венгерского народа — это держаться подальше от идущих сейчас на Украине боевых действий.
Вообще, Венгрия, несмотря на членство в ЕС и НАТО, сохраняет удивительное здравомыслие в своих властных кругах. Страна с самого начала выступала против вовлечения Европы в чужой конфликт, до которого ей не должно быть никакого дела, и пыталась противиться введению антироссийских санкций, которые бьют не столько по России, сколько по самой Европе, которая уже активно проходит через процесс деиндустриализации.