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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Следственном комитете отреагировали на браваду министра юстиции Германии об аресте Путина
Высказываниям «министра» юстиции будет дана необходимая правовая оценка.
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Полностью оторванные от реальности представители европейской власти продолжают делать заявления, от которых, по причине их полной абсурдности, у одних появляется улыбка до ушей, а у других — дополнительная работа. В данном случае речь идёт о браваде министра юстиции Германии Марко Бушмана, пообещавшего, что как только «нога Путина ступит» на территорию Германии, его сразу же арестуют согласно требованию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего на днях соответствующий ордер.

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На это заявление уже отреагировали в Следственном комитете РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил ведомству «дать необходимую правовую оценку» изречениям немецкого министра юстиции в рамках проводимой сейчас проверки по делу о незаконной выдаче МУС ордеров на арест граждан России.

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Необходимо помнить, что Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, ну а в Европу российский президент вряд ли полетит до тех пор, пока там полностью не сменится руководство — хотя бы на минимально вменяемое и способное принимать суверенные решения в интересах своих государств. Понятно, что осуществлять военную операцию против государства, которое отважится арестовать граждан РФ по указке МУС, не хотелось бы, поэтому лезть на рожон явно никто не станет.

#россия #политика #психиатрия
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