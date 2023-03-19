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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-глава Еврокомиссии призвал к переговорам с Россией и развеял фантазии о скором вступлении Украины в ЕС
Почему-то у европейских чиновников всегда так — стоит уйти с должности, как вдруг просыпается разум.
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Европейские чиновники продолжают удивлять: стоит только им уйти со своей должности, как у них внезапно просыпается способность рассуждать трезво, без нелепой пропаганды и согласно объективной реальности. В частности, сегодня парочкой интересных заявлений поделился экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, занимавший данную должность в период с 2014 по 2019 год.

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Как отметил Юнкер, он огорчён риторикой европейских политиков, обещающих Киеву скорое вступление в ЕС: на сегодняшний день принятие Украины в Евросоюз невозможно — чтобы прийти к этому, Киеву сначала необходимо провести массу реформ, на которые потребуется много времени, не говоря уже о необходимости сначала завершить конфликт на территории страны. При этом в долгосрочной перспективе, считает Юнкер, вступление Украины в ЕС вполне вероятно.

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Экс-глава ЕК добавил, что выступает за сохранение диалогов с Россией и Китаем, и призывает хотя бы начать сигнализировать о готовности к контактам с данными государствами.

#россия #украина #политика #евросоюз
1
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Dimank
17:18
Ага, опять обманули на западные партнёры...
Путин прокомментировал вопрос о необходимости начала СВО в 2014 году
Alex Zamfol
17:17
ЧТД
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Бабий Магнит
17:15
вот и я про то, видимо руки-крюки им ставят в одной консерватории )))
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Chato-b0t
17:14
Из одного дефективного инкубатора вылупленцы же.
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Бабий Магнит
17:10
Что то мне фотография в статье напомнила этого фэнтези персонажа, те же ручки-крючки куда то тянутся )))
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
ffe
17:09
Ну, какбы, зачем в Германию-то? У нас и свой уголовный кодекс есть, не хуже фрицевского. Статья 353 и пожалуйте брицца от червонца до двадцаточки. https://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-12/gl-34/st-353-uk-rf ...
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Бабий Магнит
17:07
человек вчера выложил, сказал что ты Илья Коркунов, я ему верю он человек надежный, проверенный, врать не будет в отличии от тебя
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
RedStone
17:07
Тебя в гугле забанили ?
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Китя.
17:07
Твою Гаагу Байдон приобрёл с потрохами. а Зеля твой уже купил столько земли в Европе. что ЕС просто опупивает над ним.
Министр юстиции ФРГ: "Если нога Путина ступит на территорию Германии, он будет арестован"
Саша Коротыш
17:06
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