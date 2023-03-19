Европейские чиновники продолжают удивлять: стоит только им уйти со своей должности, как у них внезапно просыпается способность рассуждать трезво, без нелепой пропаганды и согласно объективной реальности. В частности, сегодня парочкой интересных заявлений поделился экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, занимавший данную должность в период с 2014 по 2019 год.
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Как отметил Юнкер, он огорчён риторикой европейских политиков, обещающих Киеву скорое вступление в ЕС: на сегодняшний день принятие Украины в Евросоюз невозможно — чтобы прийти к этому, Киеву сначала необходимо провести массу реформ, на которые потребуется много времени, не говоря уже о необходимости сначала завершить конфликт на территории страны. При этом в долгосрочной перспективе, считает Юнкер, вступление Украины в ЕС вполне вероятно.
Экс-глава ЕК добавил, что выступает за сохранение диалогов с Россией и Китаем, и призывает хотя бы начать сигнализировать о готовности к контактам с данными государствами.