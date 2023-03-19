История сослагательного наклонения не терпит, да и страна к этому не была готова.

Глядя на то, с каким трудом идёт специальная военная операция, где противника нужно выкуривать буквально с каждого квадратного метра территории, при неостановимом потоке денег и вооружений с Запада, у многих патриотически настроенных граждан возникает вопрос — а не стоило ли начинать боевые действия тогда, в 2014 году, когда это можно было осуществить малой кровью. Естественно, ретроспективно, глядя на проблему с высоты времени, данный вопрос действительно выглядит справедливым, однако задаваясь им, необходимо учитывать реальность, в которой Россия существовала девять лет назад. И эту реальность частично прояснил Владимир Путин в рамках беседы с журналистом Павлом Зарубиным.

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По словам Путина, история не терпит сослагательного наклонения, но если всё же потеоретизировать на тему возможной СВО в 2014 году, то, как справедливо отметил глава государства, необходимо учесть сразу несколько моментов. Во-первых, в 2014 году у России не было достаточного количества высокоточных вооружений, и качественный уровень армии был гораздо ниже; во-вторых, продовольственная безопасность находилась на недостаточно высоком уровне; в-третьих, финансовая система страны не была столь крепка и не существовало национальной платёжной системы «МИР». Тем самым президент фактически признал, что если бы в 2014 году на Россию обрушились такие же санкции, как в 2022 году, то страна могла бы не устоять, и от данного факта и следует «плясать».

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Наконец, отметил глава государства, в России рассчитывали на то, что конфликт на Украине удастся решить дипломатическим путём, и лишь совсем недавно выяснилось, что никто с той стороны взятые на себя обязательства по Минским соглашениям даже и не думал выполнять, а просто использовал это время для накачки Украины оружием и подготовки её войск к крупной операции.