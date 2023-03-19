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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин посетил Мариуполь с рабочей поездкой
И это уже серьёзный сигнал.
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На сегодняшний день город Мариуполь является первым и, скорее всего, главным символом ужасов боевых действий против идеологически обработанного противника. Украинская сторона, прекрасно зная о готовящейся российской военной операции, не предупредила своих граждан, не говоря уже об объявлении эвакуации из прифронтовых населённых пунктов, что привело к тому, что многие люди встретили начало СВО у себя в квартирах/домах, со всеми вытекающими из этого трагическими последствиями в виде занятия жилых домов украинскими войсками с необходимостью «выкуривания» их оттуда. В результате Мариуполь понёс тяжелейшие разрушения, а его металлургические предприятия либо на колоссальный срок выведены из строя, либо уничтожены до невосстановимого состояния.

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Наверное, именно поэтому первой рабочей поездкой президента России Владимира Путина на территорию новых регионов стала поездка именно в Мариуполь. Как сообщает пресс-служба Кремля, президент прибыл в город на вертолёте, затем лично на автомобиле объехал несколько городских районов и посетил наиболее пострадавшие от боевых действий локации. Глава государства также оценил ход восстановительных работ, в рамках которых в городе заново отстраиваются не только жилые районы, но и учебные заведения, объекты критически важной инфраструктуры и социальных служб.

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Сейчас Мариуполь входит в состав Донецкой Народной Республики и, как следствие, в состав России. Активные боевые действия в городе проходили фактически с конца февраля прошлого года и вплоть до конца мая, когда в плен сдались последние солдаты ВСУ и боевики нацформирований.

#россия #политика
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