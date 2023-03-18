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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Иране выразили готовность к отмене виз для российских туристов
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За последний год двусторонние отношения между Россией и Ираном укрепились не только на уровне военного, но и вполне себе мирного взаимодействия. В частности, как сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на эксклюзивный комментарий замминистра туризма, культурного наследия и ремёсел Ирана Али Асгара Шалбафияна, в Исламской республике готовы проработать вопрос об отмене виз для российских индивидуальных туристов.

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По словам замминистра, такой вопрос невозможно решить в одночасье — на него потребуется время — но в целом в Иране к отмене виз для российских туристов готовы. Дополнительно Али Асгар Шалбафиян отметил, что только за последние восемь месяцев Иран в туристических целях посетили 3,6 миллиона человек.

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На сегодняшний день Иран принимает туристов, но для въезда в страну им необходимо быть вакцинированными (двумя дозами) от коронавируса или же пройти ПЦР-тест. Иран принимает вакцинацию «Спутником V» в качестве доказательства таковой.

#россия #политика #экономика #иран #туризм
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