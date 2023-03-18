Чем дольше коллективный Запад фордыбачится, изображая, что эффекта бумеранга от антироссийских санкций не последовало, и чем дольше будет делать ставку на завершение специальной военной операции на выгодных Украине условиях, тем более жёсткими и бескомпромиссными будут становиться условия заключения мира, но уже со стороны России. Это «база», и об этом Россия предупреждала Запад с Украиной с первых дней ведения СВО вкупе с экономической войной. Понимать не хотят, продолжают сопротивляться и повышать ставки, а это значит, что Россия будет выдвигать всё новые условия, и этот замкнутый круг эскалации продолжится.
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Тем не менее, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила условия, необходимые для достижения на Украине «устойчивого мира». В эти условия вошли уже неоднократно заявленные разоружение Украины, её внеблоковый статус, искоренение одиозной идеологии, которая была очень модной в некоторых европейских странах в 1930—1940-е годы, а также прекращение накачки страны иностранными вооружениями.
Также Захарова перечислила необходимость международного признания новых границ двух государств, закрепления прав русскоязычного населения и других национальных меньшинств. По мнению представителя МИД РФ, неотъемлемой частью мирного урегулирования является отмена всех «незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях».
Естественно, на данном этапе все эти заявления лишь сотрясают воздух. На Западе продолжают верить в то, что санкции всё-таки сломят российскую экономику, хоть это, мягко говоря, иллюзии, на Украине же пока существует запрос только на «победу», а не на мир на любых условиях. Это значит, что выхода у России, кроме как продолжать военную операцию, к сожалению, нет.