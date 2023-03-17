Сегодня вечером из Гааги пришли новости из рубрики «Вести из Зазеркалья»: Международный уголовный суд (МУС), подкрепляя своё решение словами «как сообщается», «предположительно» и «имеются основания полагать», выдал ордеры на арест Президента России Владимира Путина и Уполномоченной при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвиняя их якобы в военных преступлениях.
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Поскольку Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, подобные «ордеры на арест» даже рассматривать нет смысла. Никому, кроме работников Следственного комитета РФ, председатель которого Александр Бастрыкин уже поручил организовать проверку в связи с незаконной выдачей МУС ордеров на арест граждан России.
Как отметили в Следственном комитете, ведомство установит личности принимавших незаконные решения судей Международного уголовного суда и примет соответствующее «процессуальное решение».