Наверное, только бесконечно ленивый журналист или блогер не осветил тему перехвата 14 марта российскими истребителями беспилотника MQ-9 Reaper («Жнец») над Чёрным морем близ Крыма. Операция была проведена блестяще: дрон был перехвачен даже без применения оружия, а его обломки попытаются достать из воды для дальнейшего изучения. Сегодня же Минобороны сообщило о том, что лётчики перехватывавших «Жнеца» истребителей Су-27 представлены к государственным наградам.
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Напомним, что вскоре после случившегося по инициативе американской стороны были проведены телефонные переговоры между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в рамках которых стороны пришли к консенсусу, что великим ядерным державам следует перестать вести себя вызывающе и прекратить провоцировать эскалацию конфликта.
Тем не менее, американское политическое руководство, которое традиционно оторвано от реальности, продолжило «махать кулаками после драки», заявляя, что США не интересует, какие там районы временного режима использования воздушного пространства устанавливает Россия, и будут продолжать осуществлять полёты в международном воздушном пространстве. По всей видимости, политическому руководству США с первого раза не удалось понять, что Россия по горло сыта осуществлением разведки своих военных объектов в пользу Украины. Значит, должны быть повторные щелчки по носу.