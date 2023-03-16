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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что США будут продолжать осуществлять полёты вблизи Крыма
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Несмотря на то, что Россия уже предельно ясно дала понять, что наглеть с разведкой в Чёрном море Соединённым Штатам в интересах Украины не стоит, урок американской стороной усвоен не был. Как заявил сегодня во время пресс-конференции координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, Вашингтон будет продолжать осуществлять разведывательные полёты в этом регионе.

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Как отметил Кирби, США делают это в рамках поддержки интересов своей нацбезопасности, а также в целях поддержки обороноспособности Украины. Иными словами, Кирби уже фактически прямым текстом заявил об участии США в боевых действиях в качестве стороны конфликта.

Более того, по словам Джона Кирби, США не волнует, какие ограничения наложила Россия на воздушное пространство в Чёрном море: американские военные будут продолжать летать и действовать в строгом соответствии с международным правом.

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По всей видимости, показательного «приземления» нарушившего введённую после начала специальной военной операции особую зону использования воздушного пространства беспилотника MQ-9 Reaper Соединённым Штатам было недостаточно. Значит, должны быть и новые показательные «приземления». Соблюдать введённые Россией ограничения обязан каждый, в противном случае лучшее, что нас ждёт — это просто уничтоженные беспилотники, в худшем — неконтролируемая эскалация конфликта. И в Штатах это обязаны понимать, а не вести себя как зарвавшийся школьный хулиган, не готовый свыкнуться с мыслью, что его больше не боятся.

#россия #сша #политика #психиатрия
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