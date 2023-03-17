Компания Valve празднует первую годовщину с момента выхода своего портативного компьютера Steam Deck. По такому случаю создателями устройства было анонсировано несколько небольших сюрпризов, среди которых особым образом выделяется скидка в размере 10 % на самую Steam Deck.
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Карманное устройство от Valve получат дисконт впервые, предложение будет оставаться актуальным до конца весенней распродажи. Жителям России и Беларуси ничего такого ждать не стоит — официально данный товар у нас не продаётся, а перекупы воспримут скидку как временный способ дополнительно подзаработать.
Также Steam Deck получил функцию выбора видеозаставки, посмотреть прикупить понравившуюся можно в магазине очков Steam. Уже используемые заставки тоже будут присутствовать в интерфейсе устройства.
В рамках текущей весенней распродажи игроки могут купить со скидкой множество игр, полностью совместимых со Steam Deck. Компания Valve даже составила список из 100 самых популярных игр на устройстве в прошлом году. Туда, например, вошли Red Dead Redemption 2, Elden Ring, Hogwarts Legacy и другие проекты.
По случаю первого юбилея Steam Deck компания Valve также выпустила специальный видеоролик с поздравлениями, в котором появился сам Гейб Ньюэлл. Материал снабжён русскими субтитрами.