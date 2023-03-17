Что есть «дружественность» и как она измеряется — вопросы, на которые следовало бы дать ответы.

На сегодняшний день Россия находится впереди планеты всей в плане использования гиперзвукового оружия. На вооружении государства уже находятся гиперзвуковые ракеты воздушного («Кинжал») и морского («Циркон») базирования, а также стратегический ракетный комплекс «Авангард». Отличительной особенностью «гиперзвука» является его полная неуязвимость перед существующими системами противовоздушной и противоракетной обороны вследствие работы на скоростях, превышающих 7—10 скоростей звука, и в дальнейшем технология будет только обкатываться и становиться всё более грозной.

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Безусловно, другие государства, в частности, США и Китай, на месте не сидят, но дальше прототипов дело пока не доходит. На фоне всего этого в российском оборонно-промышленном комплексе допустили возможность передачи гиперзвуковых технологий так называемым дружественным странам. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил замгендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Константин Бирюлин, добавив, что данное решение является политическим, и если оно будет принято, то возможность передать соответствующие технологии будет найдена.

Совместная работа в данной сфере, кстати, уже идёт: в качестве примера Бирюлин привёл российско-индийский проект BrahMos («БраМос»), на основе которого можно создать гиперзвуковой вариант ракеты.

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К сожалению, дружественность — это понятие не только относительное, но ещё и временное. Всего каких-то 35 лет назад вся восточная Европа была де-юре «дружественной» по отношению к России (тогда СССР). Сейчас же эти государства с удовольствием отправляют противоборствующей России стороне доставшиеся им в наследство от России же вооружения, включая истребители. Так что аккуратность в данном вопросе, особенно, учитывая сказанное в первом абзаце, обязана быть.