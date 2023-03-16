Несмотря на то, что российские ракетные удары по объектам украинской энергетики уже практически сошли на нет, а система продолжает восстанавливаться, накопительный непоправимый ущерб ей уже был нанесён, а это значит, что в обозримой перспективе ни о каком экономическом развитии государства даже в случае моментального окончания боевых действий не может идти и речи. Тем не менее, в киевских высоких кабинетах продолжают убеждать население в том, что всё не просто восстановится, а станет даже лучше, чем было. В частности, сегодня руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что с помощью поддержки со стороны коллективного Запада Украина осуществит децентрализацию своей энергосистемы.
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Кудрицкий сообщил, что «практически весь мир» горит желанием помочь Украине с восстановлением энергосистемы «в новом формате», а также выразил уверенность в том, что страна в итоге станет своеобразным «полигоном» для новых электроэнергетических технологий.
Оборудование, по словам Кудрицкого, уже едет на Украину, а «в ближайшие годы» жители страны увидят массу нововведений в энергосистеме. Значительную роль в реализации данной поистине амбициозной задачи сыграет проект, в рамках которого на Украине установят без малого шесть тысяч солнечных панелей на критически важных объектах гражданской инфраструктуры — школах, детсадах, больницах и зданиях экстренных служб.