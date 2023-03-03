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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Европа намеревается передать Украине несколько тысяч солнечных панелей
Причём уже к лету. Собственно, когда они наиболее эффективны.
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Уже к лету этого года на Украине могут появиться 5 700 солнечных панелей в качестве помощи от Европейского союза. О соответствующих планах сегодня стало известно от пресс-службы Еврокомиссии. За производство и поставку панелей будет отвечать итальянская компания Enel.

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Как сообщается, общая площадь полезной поверхности солнечных панелей составит 11 400 квадратных метров, а суммарная их мощность составит порядка двух мегаватт. Это крайне незначительные показатели в масштабах такого государства, как Украина, однако важно понимать, что Еврокомиссия преследует цель своеобразной гуманитарной помощи: от солнечных панелей будут при необходимости запитываться школы, больницы и экстренные службы.

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Поставки панелей планируются к лету — как раз, когда световой день максимально длинный и эффективность солнечных панелей максимально высокая.

#украина #евросоюз #энергетика
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