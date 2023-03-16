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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Иран и Саудовская Аравия договорились избегать вооружённой конфронтации
В интересное время глобальных перемен живём.
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На прошлой неделе стало известно о поистине историческом событии: Саудовская Аравия и Иран, будучи крупнейшими и самыми влиятельными государствами на Ближнем Востоке, и на протяжении десятилетий находившиеся в «контрах», объявили о примирении и восстановлении двусторонних отношений вкупе с открытием дипломатических и торговых представительств. Сегодня же стало известно, что развитие событий пошло дальше, и стороны договорились о невступлении друг с другом в вооружённую конфронтацию. По крайней мере, такой информацией поделился телеканал Al Arabiya, сославшийся на проверенный источник в Эр-Рияде.

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Как пояснил источник телеканала, стороны договорились о такой форме взаимной безопасности, при которой риск военного столкновения будет нивелирован. Кроме того, заявляется, что Эр-Рияд и Тегеран нашли точки взаимопонимания касательно конфликта в Йемене, а Саудовская Аравия взяла на себя обязательство не предоставлять свою территорию для чужих направленных против Ирана войск.

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Важно понимать, что изменение расстановки сил в мире прямым образом отражается и на Ближнем Востоке. Возможно, мы находимся на пороге событий, которые положат конец бесконечным конфронтациям в этой части земного шара.

#политика #иран #саудовская аравия
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