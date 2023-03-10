Времена непростые, и страны, осуществляющие суверенную политику, должны перестать заниматься глупостями.

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Ближний Восток — это крайне непростая, но очень важная с геополитической точки зрения локация, где многие страны друг другу волки. Что ж, сегодня стало известно, что есть надежда на нормализацию двусторонних отношений хотя бы двух ближневосточных государств — Ирана и Саудовской Аравии. Как передаёт иранское издание Tasnim, два государства договорились о необходимости восстановления отношений.

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Уточняется, что переговоры делегаций двух стран проходили при посредничестве Китая, и итогом переговоров стало трёхстороннее заявление, из которого следует, что Иран и Саудовская Аравия восстановят дипломатические отношения и в течение двух ближайших месяцев откроют посольства и другие представительства.

Следует отметить, что и Саудовская Аравия, и Иран сейчас поглядывают в сторону России, Китая, а также в целом Азии и глобального Юга. Кроме того, официальные лица обоих государств выражали заинтересованность в членстве в БРИКС. Логично предположить, что Китай выразил готовность к поддержанию соответствующих заявок только на условии стабилизации отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

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Как видим, в мире стремительно происходят тектонические изменения, и очень интересно узнать, чем это всё в итоге закончится. Главное, чтобы не Fallout’ом.