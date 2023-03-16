Так случается, если государство не может принимать суверенные решения.

Будучи членом Евросоюза, Чехия вынуждена была присоединиться к односторонним антироссийским ограничительным мерам (санкциям). В результате крупнейший чешский автопроизводитель Škoda ушёл с российского рынка, и вот, сегодня председатель правления компании Клаус Зеллмер уточнил, что из этого решения получилось.

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А не получилось, естественно, ничего хорошего для компании. Согласно комментарию Зеллмера, Škoda после ухода из РФ (то есть, всего за год) потеряла второй по объёму продаж зарубежный рынок (после Германии) и примерно 700 миллионов евро убытков. Как добавил Зеллмер, в 2021 году Škoda поставила в Россию свыше 90 тысяч автомобилей, тогда как за 2022 год это количество сократилось до показателя в 18,3 тысячи автомобилей.

Всего же в 2022 году Škoda реализовала 731 300 автомобилей, или на 16,7 % меньше, чем по итогам 2021 года. Продажи «просели» в том числе и в самой Европе, что явно вызвано непростой экономической обстановкой в этой части света.

Стоит напомнить, что в России находились производственные линии Škoda, которые концерн сейчас активно старается продать. Как отметил Зеллмер, сделка находится в своей завершающей стадии, но кто выступает в качестве покупателя, не уточняется. Шансов на то, что в ближайшее время Škoda сможет вернуться на российский рынок, добавил председатель правления компании, нет, поэтому и было принято такое непростое решение. Решив под конец успокоить акционеров, Зеллмер добавил, что потери в 700 миллионов евро являются «разовыми» по причине необходимости продать российскую производственную площадку. Впрочем, недополученная прибыль, которая могла бы идти с российского рынка в результате продаж автомобилей, останется недополученной если не навсегда, то, при сохранении нынешней саморазрушительной политики ЕС, очень надолго.

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Какой из всего случившегося можно сделать вывод? Отсутствие политического суверенитета у европейских стран приводит к молниеносной и, скорее всего, безвозвратной утрате положения, выстраивавшегося на протяжении десятилетий. Тем временем европейские автопроизводители в России стремительно вытесняются «китайцами», доля которых по итогам одного только декабря 2022 года составила почти 35 %. Так что ущерб трудно назвать взаимным.