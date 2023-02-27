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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «АвтоВАЗе» назвали стратегическим вызовом рост доли китайских автомобилей в России
А, то есть, теснейшее взаимодействие с европейскими брендами стратегическим вызовом для автопрома не было.
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Об отечественный автопром было сломано столько копий, что из них можно, фигурально выражаясь, выстроить забор, способный опоясать земной шар. Чисто на отечественных технологиях автомобилестроение в наши дни существовать не способно без критического ущерба безопасности и экологическим нормам, не говоря уже о комфорте для водителя и пассажиров, поэтому когда в 2022 году европейские автомобильные бренды, громко хлопнув дверью по собственному носу, ушли с российского рынка, отечественный автопром оказался поставлен в известную позицию.

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Но свято место пусто не бывает, поэтому место ушедших европейских автопроизводителей в поразительно сжатые сроки стали занимать китайские бренды. Увеличение доли «китайцев» на российском рынке происходит столь стремительно, что президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на заседании Совета Федерации назвал это стратегическим вызовом для отечественного автопрома.

По мнению Соколова, государство выделяет недостаточно средств по программам льготного кредитования и лизинга, из-за чего доля китайских автомобилей в России (по статистике продаж за год) может достигнуть 40 %.

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Стоит отметить, что прогноз Соколова не так уж далёк от истины: согласно данным «Автостата», в декабре 2022 года доля китайских машин в продажах составила 34,8 %, а отечественных машин — 34,5 %. При этом в начале 2022 года доля китайского автопрома в России составляла меньше десяти процентов.

#россия #китай #экономика #автомобили #промышленность #автопром #отечественный автопром
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