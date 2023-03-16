Находясь в России с официальным визитом, президент Сирии Башар Асад дал интервью изданию «РИА Новости», в котором в том числе затронул тему происходящих сейчас геополитических изменений в мире. По мнению Асада, третья мировая война уже идёт, только ведётся она не в привычном формате, в котором в «горячей» фазе участвует большая часть государств планеты, а в формате прокси-войн.
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Как отметил сирийский лидер, в прошлом мировые войны велись союзами одних государств против союзов других. Сейчас это тоже частично работает, однако из-за наличия оружия сдерживания, включая ядерное, к открытой конфронтации эти государства не приступают, предпочитая воевать чужими руками (прокси).
По мнению президента, эту своеобразную третью мировую войну развязал коллективный Запад руками украинского руководства.
Асад убеждён, что боевые действия на Украине являются результатом активного слома устоявшегося однополярного мира. Будучи одним из государств, сильно пострадавших в результате утраты глобального геополитического баланса, Сирия, уточняет Асад, всецело поддерживает Россию в её действиях, не противится участию своих добровольцев в спецоперации на стороне России и признаёт страну в новых границах.