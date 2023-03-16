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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сирии считает, что третья мировая война уже идёт
Глядя на всё происходящее, трудно с этим не согласиться.
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Находясь в России с официальным визитом, президент Сирии Башар Асад дал интервью изданию «РИА Новости», в котором в том числе затронул тему происходящих сейчас геополитических изменений в мире. По мнению Асада, третья мировая война уже идёт, только ведётся она не в привычном формате, в котором в «горячей» фазе участвует большая часть государств планеты, а в формате прокси-войн.

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Как отметил сирийский лидер, в прошлом мировые войны велись союзами одних государств против союзов других. Сейчас это тоже частично работает, однако из-за наличия оружия сдерживания, включая ядерное, к открытой конфронтации эти государства не приступают, предпочитая воевать чужими руками (прокси).

По мнению президента, эту своеобразную третью мировую войну развязал коллективный Запад руками украинского руководства.

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Асад убеждён, что боевые действия на Украине являются результатом активного слома устоявшегося однополярного мира. Будучи одним из государств, сильно пострадавших в результате утраты глобального геополитического баланса, Сирия, уточняет Асад, всецело поддерживает Россию в её действиях, не противится участию своих добровольцев в спецоперации на стороне России и признаёт страну в новых границах.

#россия #политика #сирия
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