Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Словакия пока не готова передавать Украине свои истребители МиГ-29
На будущее в экспортируемые самолёты имеет смысл встраивать механизм уничтожения на случай их несанкционированной передачи третьим странам.
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Когда некоторые товарищи выражают скептицизм, читая сводки Минобороны РФ о сотнях сбитых самолётов и вертолётов ВСУ и обвиняя российское военное ведомство в приукрашивании реального положения дел, со счёта почему-то постоянно списывается факт передачи Украине из стран восточной Европы огромного количества доставшегося им в наследство от Организации Варшавского Договора истребителей и вертолётов.

реклама

Запасы самолётов советского производства в этих странах ещё не истощены до конца, но дело движется именно к этому. Понимая, что это может подорвать свою собственную безопасность, Словакия, в частности, сегодня заявила о том, что её правительство отложило принятие решения по передаче своих истребителей МиГ-29 Украине.

Если верить информации словацких СМИ, то всего в стране имеется десять работоспособных самолётов МиГ-29. Собираются ли их передать все или же часть, в данном случае не столь важно, поскольку даже десять истребителей не переломят ход боевых действий. А их ход таков, что в западных СМИ всё чаще появляются мрачные статьи на тему способности Украины сопротивляться. При этом важно понимать, что способность сопротивляться страна сохраняет исключительно за счёт вливаний средств и поставок вооружений с Запада.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что же касается распоряжения третьими странами техникой, доставшейся им от СССР/России, то здесь следовало бы проработать вопрос о внедрении в будущие поставки вооружений за рубеж систем, которые бы «окирпичивали» технику по сигналу из Москвы — как раз на случай её несанкционированной передачи другим государствам.

#россия #украина #боевые действия #авиация #истребители #военная авиация #миг-29 #словакия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В американских СМИ вновь поднимается вопрос о законности членства России в ООН
В Молдавии считают, что концентрация украинских войск на границе с Приднестровьем не несёт угрозы
«В низшей точке»: в Кремле охарактеризовали текущие отношения между РФ и США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
7
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
286
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
106
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
21
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
11
На Украине надеются, что Patriot сможет сбивать Кинжалы
22
Lancia Beta Monteсarlo: многоликая красотка
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
11
"Путь к финансовой многополярности будет долгим и тернистым": Академик РАН Сергей Глазьев
3

Сейчас обсуждают

Midosa
17:39
А ты - дешёвое холуйское гoвнo.
В МИД РФ доллар назвали «не более чем бумажкой на доверии»
RandomXP
17:33
А они могут такое по геотаргетингу кстати сделать, причем не сразу, а с отсрочкой, чтоб побольше народу пострадало. Только лучше не удалять, а шифровать
Почему шантажировать студию GSC сливом материалов по STALKER 2 - плохая идея
Jean
17:33
Кто ее купит то за такие деньги, когда есть Ti версия, которая будет на 15-20% быстрее?
Рекомендованная стоимость Nvidia GeForce RTX 4070 составит 749 долларов
swr5
17:32
Ну так беги быстрее назад, до вечернего закрытия отделения еще есть время.
Microsoft в погоне за Activision Blizzard устраивает настоящий балаган
Akuma
17:29
Да неужели? Я сначала проверил (причем на двух аккаунтах), а уж потом отписался тут.
Google добавила множество новых функций в обновлении устройств Pixel
32Влад32
17:26
Дурак ты ...
В МИД РФ доллар назвали «не более чем бумажкой на доверии»
Dima Shum
17:26
Статью похоже писал ребенок. Нужно не о ПК думать
GeForce RTX 4090 в магазинах РФ стоит дешевле, чем в Европе
32Влад32
17:25
А может вспомишь как начинался "второй фронт" в ВОВ? Когда немцы дали просраться "союзничкам" так, что те быстренько стали просить Сталина о помощи. Так понятно, что на Германию работала вся Европа. ...
В МИД РФ доллар назвали «не более чем бумажкой на доверии»
Александр Беккер
17:23
Ну, раз так, то GeForce RTX 4070 может получить неожиданно низкие продажи.
GeForce RTX 4070 может получить неожиданно высокую рекомендованную цену — инсайдер
Евгений Сом
17:22
Это говорит безмоглый фанатик который купил 6500 ХТ и которая напомню по сравнению с 5500 ХТ которую заменила, имеет: - меньшую производительность в режиме pcie 3.0 - в 2 РАЗА!!! меньше видеопамяти - ...
GeForce RTX 4070 может получить неожиданно высокую рекомендованную цену — инсайдер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем