Когда некоторые товарищи выражают скептицизм, читая сводки Минобороны РФ о сотнях сбитых самолётов и вертолётов ВСУ и обвиняя российское военное ведомство в приукрашивании реального положения дел, со счёта почему-то постоянно списывается факт передачи Украине из стран восточной Европы огромного количества доставшегося им в наследство от Организации Варшавского Договора истребителей и вертолётов.
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Запасы самолётов советского производства в этих странах ещё не истощены до конца, но дело движется именно к этому. Понимая, что это может подорвать свою собственную безопасность, Словакия, в частности, сегодня заявила о том, что её правительство отложило принятие решения по передаче своих истребителей МиГ-29 Украине.
Если верить информации словацких СМИ, то всего в стране имеется десять работоспособных самолётов МиГ-29. Собираются ли их передать все или же часть, в данном случае не столь важно, поскольку даже десять истребителей не переломят ход боевых действий. А их ход таков, что в западных СМИ всё чаще появляются мрачные статьи на тему способности Украины сопротивляться. При этом важно понимать, что способность сопротивляться страна сохраняет исключительно за счёт вливаний средств и поставок вооружений с Запада.
Что же касается распоряжения третьими странами техникой, доставшейся им от СССР/России, то здесь следовало бы проработать вопрос о внедрении в будущие поставки вооружений за рубеж систем, которые бы «окирпичивали» технику по сигналу из Москвы — как раз на случай её несанкционированной передачи другим государствам.