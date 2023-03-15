О том, что между США и Россией в результате неадекватной политики первых началась новая Холодная война, не высказался только совсем ленивый диванный эксперт. Тем не менее, на сегодняшний день взаимоотношения двух стран находятся на уровне столь низком, какого не было за всю историю с момента образования Соединённых Штатов. О том, что сейчас на высшем уровне между РФ и США нет никаких контактов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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По его словам, на сегодняшний день остаются разве что «технические каналы для общения», а в целом отношения находятся «в своей низшей точке». Тем не менее, формально дипломатические отношения между странами сохраняются: разрывать их Россия не торопится, но некоторое время назад в МИД РФ допустили подобное крайне нежелательное развитие событий.
Возможно ли восстановление российско-американских отношений хотя бы до уровня адекватного сосуществования, вопрос серьёзный. Очевидно, что при нынешней администрации в Белом доме, которая способна только удваивать ставки в этой большой игре, разговаривать с позиции мнимой силы, продолжать нашпиговывать Украину деньгами и оружием и угрожать всем подряд, о благоприятном развитии событий и речи быть не может.
Примерно такого же мнения, кстати, придерживается бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп, заявивший вчера о том, что в Вашингтоне необходимо «сменить режим», поскольку нынешний довёл страну до текущего «бардака».