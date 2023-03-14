Для многих уже не является секретом, что хладнокровные, объективные и сильные политики в странах коллективного Запада не в чести. Причина простая: такими политиками невозможно манипулировать и заставлять их жертвовать интересами своих стран ради некой абстрактной «коллективной цели». В США хотя бы неким подобием сильного политика был Дональд Трамп, потерпевший поражение Джо Байдену на выборах при весьма загадочных, но при этом всем прекрасно понятных обстоятельствах.
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Президентские амбиции у Трампа при этом никуда не делись, так что вполне вероятно, что в следующем году он примет участие в новой выборной кампании. Пока что же Трамп набивает себе политические очки, говоря то, что желает услышать значительная часть американцев. В частности, в беседе с журналистом Fox News Такером Карлсоном Дональд Трамп ответил на несколько животрепещущих вопросов.
Журналист помимо всего прочего поинтересовался у Трампа, следует ли Соединённым Штатам поддерживать «смену режима» в России, на что экс-президент ответил: «Нет. Мы должны поддерживать «смену режима» в Соединённых Штатах, это гораздо важнее. Администрация Байдена — это те, кто привели нас к этому бардаку».
Дополнительно Трамп отметил, что антироссийские санкции потерпели полный крах, и что риск ядерной войны США с Россией как никогда высок.
Важно понимать, что Трамп занимается (по крайней мере, пока) исключительно популизмом и зарабатыванием политических очков. В частности, практически во всех бедах он обвиняет Байдена и заявляет, что если бы президентом был он, то всего вышеперечисленного бы не случилось. Может, и не случилось бы, но история сослагательного наклонения не терпит. Сейчас же, убеждён Трамп, президент США должен встретиться сначала с каждой из сторон конфликта на Украине, затем с обеими сторонами, и разработать план выхода из сложившейся ситуации. Это, считает Трамп, намекая на себя, может быть легко сделано при «правильном» президенте.