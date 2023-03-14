Но Белый дом при этом одержим идеей «смены режима» в России.

Для многих уже не является секретом, что хладнокровные, объективные и сильные политики в странах коллективного Запада не в чести. Причина простая: такими политиками невозможно манипулировать и заставлять их жертвовать интересами своих стран ради некой абстрактной «коллективной цели». В США хотя бы неким подобием сильного политика был Дональд Трамп, потерпевший поражение Джо Байдену на выборах при весьма загадочных, но при этом всем прекрасно понятных обстоятельствах.

реклама

Президентские амбиции у Трампа при этом никуда не делись, так что вполне вероятно, что в следующем году он примет участие в новой выборной кампании. Пока что же Трамп набивает себе политические очки, говоря то, что желает услышать значительная часть американцев. В частности, в беседе с журналистом Fox News Такером Карлсоном Дональд Трамп ответил на несколько животрепещущих вопросов.

Журналист помимо всего прочего поинтересовался у Трампа, следует ли Соединённым Штатам поддерживать «смену режима» в России, на что экс-президент ответил: «Нет. Мы должны поддерживать «смену режима» в Соединённых Штатах, это гораздо важнее. Администрация Байдена — это те, кто привели нас к этому бардаку».

Дополнительно Трамп отметил, что антироссийские санкции потерпели полный крах, и что риск ядерной войны США с Россией как никогда высок.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно понимать, что Трамп занимается (по крайней мере, пока) исключительно популизмом и зарабатыванием политических очков. В частности, практически во всех бедах он обвиняет Байдена и заявляет, что если бы президентом был он, то всего вышеперечисленного бы не случилось. Может, и не случилось бы, но история сослагательного наклонения не терпит. Сейчас же, убеждён Трамп, президент США должен встретиться сначала с каждой из сторон конфликта на Украине, затем с обеими сторонами, и разработать план выхода из сложившейся ситуации. Это, считает Трамп, намекая на себя, может быть легко сделано при «правильном» президенте.