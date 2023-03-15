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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Молдавии считают, что концентрация украинских войск на границе с Приднестровьем не несёт угрозы
Тут что-то комментировать — только портить.
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Не секрет, что последние несколько недель вооружённые силы Украины (ВСУ) активно наращивают своё присутствие рядом с Приднестровьем. Минобороны России уже неоднократно предупреждало о готовящейся со стороны Украины провокации против Тирасполя, но пока что до активных действий ситуация не дошла. На этом фоне вице-премьер Молдавии Олег Серебрян в беседе с телеканалом Rlive заявил, что наращивание группировки ВСУ носит оборонительный характер.

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По словам Серебряна, характер накапливаемых войск и создаваемые ими укрепления подтверждают, что группировка является оборонительной, а не ударной. Как отметил Серебрян, все знают об обеспокоенности Украины возможным ударом вглубь своей территории со стороны Приднестровья.

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Не хотелось бы «накаркать», но в начале 2022 года власти Украины похожим образом успокаивали своё население на фоне концентрации российских сил вдоль границы со страной, заявляя, что беспокоиться не о чем, вместо того чтобы объявить эвакуацию и спасти людей. Пока не случилось то, что случилось. Учитывая схожесть властей Молдавии и Украины в плане своей полной несамостоятельности, удивляться уже ничему не приходится.

#россия #украина #боевые действия #молдова #молдавия
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