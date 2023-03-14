На прошлой неделе польское руководство заявило о готовности передать Украине свои ещё оставшиеся со времён нахождения в советской сфере влияния истребители МиГ-29. Теперь же из Варшавы звучат заявления о том, что самолёты могут быть поставлены уже в ближайшие несколько недель; четыре—шесть, если быть чуть более точными.
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Важно понимать, что бывшие страны-члены Варшавского договора и так уже передали Украине значительную часть истребителей советского образца, что является единственной причиной того, что российские системы ПВО, а также боевые самолёты сбивают украинские машины и по сей день. Если верить открытым источникам, то у Польши осталось без малого три десятка МиГ-29; собирается ли Варшава передать их Киеву все или же оставит себе на всякий случай хотя бы половину, неизвестно.