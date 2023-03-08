А Польша чем защищаться собралась? НАТОвским «зонтиком»?

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Пока некоторые скептически относящиеся к сводкам Минобороны граждане создают различные мемы, реальность говорит о том, что воздушные силы у Украины редеют ежедневно даже несмотря на передачу самолётов советского образца из бывших стран-членов Организации Варшавского Договора. На сегодняшний день Украине были переданы ещё не все запасы самолётов, и вот, готовность отдать последнюю рубашку выразил польский президент Анджей Дуда.

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Как отметил Дуда, Польша готова передать Украине ещё оставшиеся в работоспособном виде истребители МиГ-29, стоящие сейчас на вооружении польских ВВС. По мнению президента Польши, у Украины имеются лётчики, способные эффективно управлять данными самолётами.

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В данном аспекте господин Дуда действительно прав — опыт управления советской техникой на Украине колоссальный, чего не скажешь об истребителях F-16, разговор о которых практически сразу завёл Дуда. В будущем, убеждён польский лидер, передать данные самолёты будет необходимо, поэтому вопрос обучения украинских лётчиков управлению ими должен решаться уже сейчас.