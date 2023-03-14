И все рассматриваемые им дела могут проследовать по известному адресу.

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Вчера стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) начал рассмотрение сразу двух дел против России в связи с якобы осуществлёнными ею на Украине «военными преступлениями». Предельно очевидно, с чем мы имеем дело, поэтому сегодня журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как в Кремле относятся к данным известиям.

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По словам Пескова, в Кремле к этому относятся просто: Россия не признаёт ни сам суд, ни его юрисдикцию.

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Необходимо отметить, что для расследования военных преступлений должны привлекаться специалисты из нейтральных стран, у которых, что называется, нет шкурных интересов в конфликте коллективного Запада с Россией. Естественно, на такой шаг на Западе никто не пойдёт, потому что в таком случае под трибунал о военных преступлениях и преступлениях против человечности попадут совсем другие люди. До сфабрикованных же МУС дел никому не должно быть дела, уж простите за каламбур.