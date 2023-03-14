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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Венгрии выразил опасение, что конфликт на Украине перерастёт в общеевропейский
Запад не остановится, и это министра пугает. Справедливо пугает, кстати.
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В наши дни Венгрия является одним из крайне немногих членов Евросоюза, представители власти которой произносят вещи, которые на самом-то деле на уме у всех политиков этого надгосударственного образования, но вследствие отсутствия политического суверенитета высказать они их не могут. В частности, министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки отметил, что ЕС со всё большей активностью вовлекается в боевые действия на Украине, что может привести данную часть света к очередному общеевропейскому конфликту

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Как отметил глава оборонного ведомства Венгрии, руководители ЕС отправляют Украине всё больше вооружений: очередь дошла уже до натовских танков и ведутся разговоры о возможности поставок истребителей натовского образца. Всё это, считает Салаи-Бобровницки, в итоге выльется в полное истощение украинских человеческих ресурсов, и если не завершить конфликт, то придётся отправлять на Украину уже непосредственно европейских военных. После чего Европа окажется полностью вовлечённой в масштабную войну.

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По мнению министра, чтобы затушить пожар конфликта на Украине, должны пройти переговоры между Россией и США. Отрадно видеть, что венгерский министр обороны прекрасно понимает, что на самом деле происходит в восточной Европе и кто дёргает за ниточки.

#россия #сша #украина #политика #боевые действия #евросоюз #венгрия
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