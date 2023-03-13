На сегодняшний день Сербия остаётся едва ли не единственной европейской страной (остальные были вынуждены это сделать как части ЕС), которая отказывается вводить санкции против России. Руководство в Белграде заявляет, что это связано с тёплыми отношениями с Москвой, однако ещё в прошлом году президент страны Александр Вучич отмечал, что Сербия будет придерживаться своей позиции ровно до тех пор, пока это не будет противоречить интересам и безопасности Сербии. Учитывая географическое положение Сербии, удивляться таким заявлениям не приходится, и вот, сегодня из правительства страны прозвучал очередной звоночек на тему того, что политику следует разворачивать.
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В частности, сербский министр экономики Раде Баста заявил, что правительству следует ввести против России санкции, поскольку страна и так уже «платит большую цену» за отказ поддерживать коллективный Запад в этом вопросе.
Иными словами, Баста считает, что будущее Сербии — в единстве с коллективным Западом. Важно понимать, что, учитывая всё вышесказанное, «слив» России Сербией — это лишь вопрос времени. И обвинять государство в предательстве не стоит: рассчитывать на Россию оно сейчас всё равно не может, поскольку у России имеются свои проблемы и военный конфликт, да и в случае чего помогать Сербии, учитывая её географическое положение, будет если не невозможно, то весьма трудно.