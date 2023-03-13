Тук-тук. А как это поможет сербской экономике, господин министр экономики?

На сегодняшний день Сербия остаётся едва ли не единственной европейской страной (остальные были вынуждены это сделать как части ЕС), которая отказывается вводить санкции против России. Руководство в Белграде заявляет, что это связано с тёплыми отношениями с Москвой, однако ещё в прошлом году президент страны Александр Вучич отмечал, что Сербия будет придерживаться своей позиции ровно до тех пор, пока это не будет противоречить интересам и безопасности Сербии. Учитывая географическое положение Сербии, удивляться таким заявлениям не приходится, и вот, сегодня из правительства страны прозвучал очередной звоночек на тему того, что политику следует разворачивать.

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В частности, сербский министр экономики Раде Баста заявил, что правительству следует ввести против России санкции, поскольку страна и так уже «платит большую цену» за отказ поддерживать коллективный Запад в этом вопросе.

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Иными словами, Баста считает, что будущее Сербии — в единстве с коллективным Западом. Важно понимать, что, учитывая всё вышесказанное, «слив» России Сербией — это лишь вопрос времени. И обвинять государство в предательстве не стоит: рассчитывать на Россию оно сейчас всё равно не может, поскольку у России имеются свои проблемы и военный конфликт, да и в случае чего помогать Сербии, учитывая её географическое положение, будет если не невозможно, то весьма трудно.