А то анонс состоялся давно, а не вышло из этого пока ничего.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Будучи одним из крупных представителей игровой индустрии, у студии IO Interactive имеется сразу несколько находящихся в работе проектов. На сегодняшний день коллектив продолжает поддерживать Hitman 3, который недавно переименовали в Hitman World of Assassination, и также попутно корпит над уникальным экшеном Project 007 про известного спецагента.

реклама

Ранее в Сети также всплывала информация об условной Hitman 4, однако если данный проект и существует, то сейчас работа над ним приостановлена. По крайней мере, в беседе с изданием Eurogamer творческий руководитель IOI Кристиан Элвердам отметил, что сейчас основные силы студии брошены на работу именно над Project 007. Таким образом, если следующая часть серии приключений Агента 47 и выйдет, то только после приключений Агента 007.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Project 007 была анонсирована осенью 2020 года. Информации о ней с тех пор не поступало: известно лишь о том, что IOI готовит «полностью новую» историю, посвящённую становлению Джеймса Бонда как суперагента. Хотелось бы верить, что хотя бы в этом году ситуация относительно данного амбициозного проекта прояснится.