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Редакция
События в мире Михаил Андреев
IOI приостановила работу над следующей Hitman, чтобы полностью сосредоточиться на Project 007
А то анонс состоялся давно, а не вышло из этого пока ничего.
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Будучи одним из крупных представителей игровой индустрии, у студии IO Interactive имеется сразу несколько находящихся в работе проектов. На сегодняшний день коллектив продолжает поддерживать Hitman 3, который недавно переименовали в Hitman World of Assassination, и также попутно корпит над уникальным экшеном Project 007 про известного спецагента.

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Ранее в Сети также всплывала информация об условной Hitman 4, однако если данный проект и существует, то сейчас работа над ним приостановлена. По крайней мере, в беседе с изданием Eurogamer творческий руководитель IOI Кристиан Элвердам отметил, что сейчас основные силы студии брошены на работу именно над Project 007. Таким образом, если следующая часть серии приключений Агента 47 и выйдет, то только после приключений Агента 007.

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Project 007 была анонсирована осенью 2020 года. Информации о ней с тех пор не поступало: известно лишь о том, что IOI готовит «полностью новую» историю, посвящённую становлению Джеймса Бонда как суперагента. Хотелось бы верить, что хотя бы в этом году ситуация относительно данного амбициозного проекта прояснится.

#io interactive #project 007
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