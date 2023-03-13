Российское законодательство, как оно постоянно бывает, не поспевает за развитием технологий. Стремительная популяризация различных онлайн-сервисов и подписок, с помощью которых пользователи слушают музыку и смотрят различные фильмы и сериалы, привела к тому, что данная сфера слабо контролируется государством с точки зрения законов. Сегодня стало известно, что данное отставание будут нивелировать.
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В частности, как передаёт «Коммерсантъ», в Госдуму до конца весенней сессии намереваются внести проект закона, который обяжет интернет-сервисы, в числе которых музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры и прочие системы с оплатой через подписку, уведомлять пользователей о списании средств. Сейчас же системы просто списывают деньги, пользуясь либо забывчивостью своих клиентов, либо их нежеланием вникать в работу системы.
Как сообщается, законопроект начали разрабатывать ещё в прошлом году, но он встретил жёсткое сопротивление со стороны бизнеса. Учитывая, что никакой бизнес не должен влиять на разработку и принятие законов, данная информация звучит странно, но хорошо, что «торможение» по итогу не оказалось критическим.
Как уточняют в «Общественной потребительской инициативе», примерно одна пятая часть пользователей не получают никаких уведомлений о списании средств, а просто ставятся перед свершившимся фактом по итогу их списания. Авторы законопроекта считают, что после принятия соответствующего закона сервисы не смогут наживаться за счёт косвенного обмана пользователей.