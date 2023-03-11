Вчера, 10 марта, крупный банк Калифорнии и основной банк для стартапов и инвесторов Кремниевой долины Silicon Valley Bank объявил о банкротстве. Данная финансовая организация имела кредитный рейтинг Moody’s credit rating на уровне A (высокий уровень).
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Федеральная комиссия по страхованию вкладов в США (FDIC) опубликовала заявление, в котором указано, что «все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим депозитам не позднее утра понедельника, 13 марта».
Что касается самих депозитов, то их в количестве на сотни миллионов долларов держали в банке самые разные компании: от разработчика видеоигр Roblox до производителя сетевых медиаплееров Roku. Большая часть вложений не была застрахована.
Silicon Valley Bank занимался финансовым обслуживанием технологических стартапов в Калифорнии. 9 марта он объявил об убытке в размере $1,8 млрд и решил выпустить дополнительно акций на $2,25 млрд для компенсации финансовых потерь. При общей капитализации банка в $200 млрд данные суммы можно считать небольшими, но публикация данных об убытке совпала по времени с сообщением о ликвидации другого калифорнийского банка Silvegrate и вызвало панику среди инвесторов.
Консалтинговые агентства рекомендовали вкладчикам срочно снимать свои средства со счетов банка, что вызвало резкое сокращение ликвидности. А дальше пошла цепная реакция: акции Silicon Valley Bank на открытии торгов рухнули на 60 %, из-за чего торги пришлось остановить, пока деятельность банка была прекращена регулятором для защиты вкладов клиентов.
Прямо сейчас управление Silicon Valley Bank передано под управление FDIC. Уже точно известно, что остаток капитала банка будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами. Журналисты американских СМИ высказывают смелые предположения о том, что банкротство Silicon Valley Bank стало крупным разорением банка в стране со времён финансового кризиса 2008 года. Silicon Valley Bank являлся шестнадцатым по капитализации банком США.