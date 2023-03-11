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Вчера, 10 марта, крупный банк Калифорнии и основной банк для стартапов и инвесторов Кремниевой долины Silicon Valley Bank объявил о банкротстве. Данная финансовая организация имела кредитный рейтинг Moody’s credit rating на уровне A (высокий уровень).

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Федеральная комиссия по страхованию вкладов в США (FDIC) опубликовала заявление, в котором указано, что «все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим депозитам не позднее утра понедельника, 13 марта».

Что касается самих депозитов, то их в количестве на сотни миллионов долларов держали в банке самые разные компании: от разработчика видеоигр Roblox до производителя сетевых медиаплееров Roku. Большая часть вложений не была застрахована.

Silicon Valley Bank занимался финансовым обслуживанием технологических стартапов в Калифорнии. 9 марта он объявил об убытке в размере $1,8 млрд и решил выпустить дополнительно акций на $2,25 млрд для компенсации финансовых потерь. При общей капитализации банка в $200 млрд данные суммы можно считать небольшими, но публикация данных об убытке совпала по времени с сообщением о ликвидации другого калифорнийского банка Silvegrate и вызвало панику среди инвесторов.

Консалтинговые агентства рекомендовали вкладчикам срочно снимать свои средства со счетов банка, что вызвало резкое сокращение ликвидности. А дальше пошла цепная реакция: акции Silicon Valley Bank на открытии торгов рухнули на 60 %, из-за чего торги пришлось остановить, пока деятельность банка была прекращена регулятором для защиты вкладов клиентов.

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Прямо сейчас управление Silicon Valley Bank передано под управление FDIC. Уже точно известно, что остаток капитала банка будет использован для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами. Журналисты американских СМИ высказывают смелые предположения о том, что банкротство Silicon Valley Bank стало крупным разорением банка в стране со времён финансового кризиса 2008 года. Silicon Valley Bank являлся шестнадцатым по капитализации банком США.